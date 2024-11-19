TOKİ, 44 ilde toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile alıcılarını bulacak.

TOKİ’nin satışa sunduğu arsalar için iki farklı ödeme planı sunuluyor:

%25 peşinat, 48 ay vade

%40 peşinat, 36 ay vade

6 aylık dönemler için uygulanacak ÜFE oranı, ilk planda en fazla %12,5, ikinci planda ise %7,5 olarak belirlendi. Yıllık ÜFE artış oranı ise sırasıyla %25 ve %15’i geçmeyecek.

Toplam muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 TL olarak belirlenen arsalar, büyük ve küçük yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Satış, üç gün boyunca farklı illeri kapsayacak:

27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla. 28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ. 29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van.

Açık artırmalar, saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye fiziken katılamayanlar için www.emlakmuzayede.com.tr adresinden çevrim içi teklif verme imkânı sağlanacak.

Arsa satışları hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr, www.emlakmuzayede.com.tr adreslerinden veya 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.