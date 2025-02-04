Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Balıkesir, Diyarbakır gibi 50 ilde toplam 834 arsayı satışa sundu.

TOKİ, bu arsaları açık artırma usulüyle ihale edecek. İhalelerin tarihleri ise 19, 20 ve 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.

TOKİ'nin 50 ildeki arsa satışları için çeşitli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Birinci ödeme seçeneğinde, yüzde 25 peşin ödeme yapılacak ve kalan tutar 48 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönemde faiz oranı en fazla yüzde 12,5, yıllık ise yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İkinci seçenek ise yüzde 45 peşin ödeme ile geri kalan tutarın 36 ay vadeyle ödenmesini içeriyor. Bu durumda 6 aylık dönem için faiz oranı en fazla yüzde 7,5, yıllık ise en fazla yüzde 15 olacak.

Peşin ödeme yapanlar için ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ, arsa satışlarını Adana, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirecek.