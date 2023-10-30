Mudanya Belediyesi, "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" projesi kapsamında Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük arazi üzerinde yetiştirilen buğdaydan elde edilen 20 ton unu ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan belediye arazilerini üretime açarak toplamda 308 bin metrekarelik alanda sırayla ayçiçeği ve buğday yetiştirmeye devam ediyor. Bu ürünlerin hasat sonucunda elde edilen ayçiçek yağı ve buğday unu, Zeytin Dalı Birimi'ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen hasat işlemiyle toplanan buğdaylar, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak amacıyla öğütülerek un haline getirildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Zeytinyağı ve ayçiçek yağı üretimini yıl boyunca sürdürdüklerini, ayrıca hasattan elde edilen samanı ilçedeki süt üreticilerine vererek onlardan süt alıp, yine bu sütü ücretsiz olarak dağıtacaklarını" söyleyerek hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de çiftçilere destek olacaklarını belirtti.