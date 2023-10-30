Hayriyeli öğretmen Özden Suvat o tarihte kendi köyüne yolladığı mektup geçen gün Hayriye Mahalle Muhtarı Cemalettin Taşdemir’e teslim edildi. İnegöl‘de yaşayan Özden Suvat’tan bir mektup alan muhtar buna bir anlam veremedi. Gönderiliş tarihi 2002 Ekim yazısını görünce iyice şaşıran Muhtar Taşdemir, Özden öğretmeni telefonla arayınca gerçeği öğrendi.

Özden Öğretmen hemen köye gidip mektubu muhtarla birlikte açıp okudular. Mektupta en dikkat çekici cümlesi şuydu;

“Kim bilir bu mektup kime kısmet olacak. Mektup köye ulaştığında kimler kimler aramızdan ayrılmış olacak? Belki de ben! Size 21 yıl öncesinden selam yolladık muhtarım. Köyümüz çok güzel. Umarım yıllar sonra da köyümüz yeşil, temiz kalır. Şu an çöp sorunu, yolların asfalt olmayışı ve yaz mevsiminde bazı hanelere su ulaşmaması gibi sorunlar var. Tıpkı büyüklerimiz gibi muhtarımız, derneklerimiz, biz gençler ve gurbetçilerimiz hep birlikte köyümüz için çalışıyoruz.“ Saygılarımla Ö.S.