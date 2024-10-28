Torku Şekerspor’lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromunda 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonasına damga vurdu. Sayan, genç erkekler kategorisinde Scratch da milli forma Balkan şampiyonu olarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdıKONYA (İGFA) - Torku Şekerspor’lu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromunda 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonasında Balkan şampiyonu oldu. Milli sporcumuz Haktan Ramazan Sayan genç erkekler kategorisinde birincilik kazanarak ülkemizi ve kulübümüzü gururlandırdı. İlk gün yarışlarında Scratch kategorisinde Balkan şampiyonu olan Sayan, Türkiye'ye bir altın madalya kazandırdı. Şampiyonanın ikinci gününde de üstün performans sergileyen başarılı sporcu, diğer yarışlarda da dereceye girerek başarısını taçlandırdı ve toplam dört madalya ile organizasyonu tamamladı. Sayan, Scratch kategorisinde altın madalyanın yanı sıra, Omnium Balkan Bronz Madalyası, Madison Balkan Gümüş Madalyası ve Takım Sprint Balkan Bronz Madalyası kazandı.

“TARİHİ BAŞARILARA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ”

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, spora ve sporcuya verdikleri önem ve desteği yineleyerek; “Sporcumuzun Balkan şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu gururu yaşatan şampiyonumuzu ve antrenörümüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Bilindiği üzere Türk bisikleti tarihinde Avrupa’da alınan üç derece de kulübümüz sporcularına ait. Alınan tarihi başarılara yenilerini eklemek için bu coğrafyanın evlatlarına desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

“EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI GÖRMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Torku Şeker Bisiklet Takımı Milli Antrenörü İsmail Uğurlu da yaptığı şampiyonluk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugüne kadar güçlü bir altyapıyla yetiştirdiğimiz sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada derece alması ve emeklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılarımız artarak devam edecektir. Bizlere her koşulda desteklerini esirgemeyen Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ederiz."