Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve birçok kişinin mağduriyetine yol açan sistemin kurucusu Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte yargılanmaya devam ediyor. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın SEGBİS aracılığıyla katıldı; tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez, ayrıca “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin 302 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Savunma yapmak için süre isteyen Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halleri devam ederken, Osman Naim Kaya, “Suç işlendiği dönemde Türkiye’de yoktum, adli kontrolün devam etmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın’ın tutukluluğunun sürmesine, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdar Tosun'un ise kaçma ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Diğer 14 sanık için de tutuklama kararı çıkarıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapmaları için ertelendi.