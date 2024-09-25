Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte, ilçe genelindeki okulların çevresinde sıkı denetim tedbirleri alıyor. Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde trafik düzenlemeleri ile yol kontrolleri yapan ekipler, eğitim yılı boyunca denetimlerini sürdürecek.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, bir yandan okul önlerinde trafik kontrolü yaparak öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişini sağlarken, diğer yandan muhtemel risklere karşı önlem alıyor. Trafik akışını aksatmadan yürütülen bu denetimlerin, yıl boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi. Ebeveynler ve okul yöneticileri, bu çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, eğitime verdiği desteklerden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ettiler.

‘Her şey gayet iyi durumda’

Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen veli Hülya Erdoğan; “Giriş ve çıkışların takip edilmesi gerçekten çok önemli, çünkü burada yoğunluk oldukça fazla ve bu durum, öğrencilerin kaybolmasına yol açabiliyor. Bu konuda gösterdiği çabalar için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şu an her şey gayet iyi durumda.”