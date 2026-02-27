Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI resmi takviminde yer alan Türkiye'nin en prestijli yol bisikleti organizasyonlarından Tour of Antalya, 12-15 Mart 2026 tarihlerinde dört etap üzerinden gerçekleştirilecek. Yarış bu yıl, tarihinde ilk kez üst sınır olan 29 takım ile start alarak UCI 2.2 kategorisinde rekor bir katılıma sahne olacak. Toplam 174 sporcu ile başlayacak organizasyon, ulusal ve uluslararası yayınlarla geniş bir erişim sağlayacak.

2026 edisyonunun tüm etap startları, Antalya'nın uluslararası cazibe merkezi The Land of Legends'ta verilecek. Toplamda 513 km olan etapların açılımları ise şu şekilde:

Etap finişleri sırasıyla

1. Gün: Erdal İnönü Parkı - Lara (145km)

2. Gün: The Land of Legends (137.9km)

3. Gün: Saklıkent Kayak Merkezi (Kraliçe Etap) (87.7km)

4. Gün: Atatürk Parkı - Antalya (142.2km)

29 ülkeden sporcu, 14 ülkeden takım Antalya'da buluşacak

Tour of Antalya 2026, katılımcı yapısıyla da dikkat çekiyor. ABD, Kanada, Almanya, Kenya, Kazakistan, Polonya, Cezayir, Özbekistan, Kosova, Belçika, Japonya, Çin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu takımlar, bu yıl Antalya'da yarışacak. Organizasyonda 29 farklı ülkeden sporcu pedal çevirecek.

Tour of Antalya 2026 Takımları şu şekilde

1 - Almaty Continental Team (Kazakistan)

2 - Antalya Spor Kulübü (Türkiye)

3 - APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery (ABD)

4 - ASC Monsters Indonesia (Endonezya)

5 - Azerbaijan National Team (Azerbaycan)

6 - Bike Aid (Almanya)

7 - China Anta - Mentech Cycling Team (Çin)

8 - China Chermin Cycling Team (Çin)

9 - CLN - Kosovo (Kosova)

10 - Gebiz Spor Kulübü (Türkiye)

11 - Hucare Factory Team (Almanya)

12 - İstanbul Team (Türkiye)

13 - Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

14 - Konya Gelişim Spor Kulübü (Türkiye)

15 - Les Rouleurs (Kanada)

16 - Li Ning Star (Çin)

17 - MBB Continental Cycling Team (Türkiye)

18 - Mazowsze Serce Polski (Polonya)

19 - National Team of Kazakhstan (Kazakistan)

20 - Project Echelon Racing (ABD)

21 - Rembe | rad-net (Almanya)

22 - Shimano Racing Team (Japonya)

23 - Soudal Quick-Step Devo Team (Belçika)

24 - Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

25 - Team Amani (Ruanda)

26 - Team Huansheng (Çin)

27 - Team Vino (Kazakistan)

28 - Uzbekistan National Team (Özbekistan)

29 - Wibatech Lubelskie Pera Polski (Polonya)

Bu yıl Tour of Antalya'nın ana sponsorluğunu Fraport TAV Antalya Airport ve Corendon Airlines üstleniyor. Her iki marka da Antalya'nın uluslararası spor turizmi vizyonuna güçlü katkı sağlamaktadır.

Hulusi Şahin: 'Antalya kent olarak bisiklet sporuna kucak açan bir şehir'

Tour Of Antalya'nın kentin tanıtımına büyük katkısı söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, 'Antalya kent olarak bisiklet sporuna kucak açan bir şehir. Antalya halkı bu konuda övgüyü hak ediyor. Antalya'nın iklim olarak sunduğu avantajı dünya televizyonlarından sunacak olmak çok anlamlı. Bisiklet dostu otellerin ve kentin altyapısındaki yeterliliğin yakın coğrafyalardaki ülkelere duyurulması da çok önemli. İlk kez üst sınır olan 29 takımın katılımı ile gerçekleşecek bir Tour Of Antalya bizleri bekliyor. Bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara ve sponsorları tebrik ediyorum' dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan de, 'Antalya, spor alanında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Hem amatör hem profesyonel düzeyde çok geniş bir yelpazede spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Tour of Antalya gibi marka değeri yüksek bir etkinliğin şehrimizde düzenleniyor olması bizleri son derece memnun ediyor. Antalya, iklimi, altyapısı ve spor kültürüyle bu tür büyük organizasyonlar için son derece uygun bir kent. Bisiklet sporu ise üzerinde özel olarak durduğumuz, geliştirilmesine büyük önem verdiğimiz bir branş. Hem Türkiye'de hem de dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ise, Tour of Antalya'nın kısa süre içerisinde Antalya'nın ve Türkiye'nin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade ederek, 'Antalya'mız; doğal güzellikleri, iklimi ve sahip olduğu güçlü turizm altyapısıyla yalnızca önemli bir tatil destinasyonu olmakla kalmayıp, Tour of Antalya gibi marka organizasyonlar sayesinde sporla, doğayla ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla bütünleşmiş çağdaş bir dünya kenti olarak da öne çıkmaktadır. Bu tür uluslararası organizasyonların; bisiklet altyapı yatırımlarının artmasına, bisiklete binen kişi sayısının artmasına ve ülkemizde bisiklet sporunun gelişimine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle federasyon olarak, ev sahipliği yaptığımız tüm organizasyonlarda 'Bir bisiklet yarışının ötesinde' anlayışını benimsiyoruz. Antalya'nın uluslararası takımlar için önemli bir kamp merkezi haline gelmesi, bu organizasyonlardan ilhamla kurulan Türk takımlarımız ve yarışı izleyen çocuklarımızın, gençlerimizin kurduğu hayaller bunun en somut göstergesidir' şeklinde konuştu