İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. Dört gün süren turun şampiyonu Fransız TotalEnergies takımından Mathieu Burgaudeau oldu.

Turdaki tüm aksiyon Yenikapı’daki sağanak yağmur altındaki sprint finişiyle sona erdi. Yoğun yağış altında gidilen sprint finişinde Mathieu Burgaudeau’nun 4. etabı kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu da ilan etti. Burgaudeau’nun genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Yenikapı-Yenikapı etabında 127 sporcu pedal çevirdi. 25 yaşındaki Fransız bisikletçi ayrıca kariyerinde ilk kez etaplı yarışta genel klasman birinciliği kazandı.

Tour of İstanbul’un genel klasmanında ilk 3 şöyle:

1- Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

2 - Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team)

3 - Emilien Jeannire (TotalEnergies)

Halk yürüyüşüne yüksek ilgi

Tour of İstanbul’un son günü Yenikapı-Yenikapı’da amatör bisikletseverler için İBB Spor İstanbul tarafından Tarihi Yarımada Bisiklet Turu düzenlendi. Tarihi Yarımada ve Haliç’e giden güzergahta trafiğe kapalı yollarda iki teker üzerinde pedal basma keyfini yaşayan 1000’e yakın bisikletli, Yenikapı’da finiş verdi.