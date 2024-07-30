Hangi Ülkenin: Çin

Kuruluş Tarihi: 1996

Kurucusu: Zhào Jiànjūn, Zhào Jiāxīng

Ana Merkezi: Shenzhen, Guangdong, Çin

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Ürünleri: Hub, Yönlendiriciler, DSL/Kablo ağ Geçitleri, Anahtarlar, Kablosuz Erişim Noktaları, Depolama ve güvenlik IP kamera

Çalışan Sayısı: 21.849

Resmi Site: www.tp-link.com.tr

TP-Link Hakkında Bilgi

TP-Link firması 1996 yılında kurulmuş bilgisayar için ağ tabanlı ürünler üreten bir Çin firmasıdır. Dünya çapında hizmet veren bu firma modemleriyle ünlenmiştir.

TP-Link Tarihi

TP-Link 1996 yılında iki kardeş, Zhào Jiànjūn ve Zhào Jiāxīng tarafından kurulan bir elektronik şirketidir. TP-Link, 2005 yılında ilk uluslararası genişlemeye başlamıştır. 2007 yılında, şirket Yeni 100 bin metrekare karargah ve tesisleri içine Shenzhen Hi-Tech Endüstri Parkına taşındı. 2016 eylül ayında TP-Link yeni logosunu ve sloganını (Güvenilir Akıllı) açıkladı.

TP-Link Hangi Ülkenin

Cevap: Çin

TP-Link Ürünleri

TP-Link ürünleri kablosuz yönlendiriciler, ADSL, range Extender, yönlendiriciler, anahtarlar, IP kameralar, Elektrik hattı adaptörleri, yazıcı sunucuları, medya çeviriciler, kablosuz adaptörler ve güç bankaları.