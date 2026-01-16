Trabzon Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hizmetlerini daha şeffaf, hızlı ve sistematik yürütmek amacıyla önemli bir adım attı. Adres, imar, yol ağları, altyapı ağları ve diğer belediye hizmetlerine ait verilerin tek bir platform üzerinden yönetileceği yeni sisteme geçildi. Bu sistemle birlikte Trabzon’un veri merkezi altyapısı oluşturuluyor.

Bilgiye anında ulaşmak mümkün olacak

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışma kapsamında, belediye verilerinin tamamının siteme yüklenmesinin ardından il genelindeki tüm kurum ve kuruluşlarla entegre çalışacak dinamik bir şehir veri altyapısı oluşturulacak. Akıllı şehir uygulamalarıyla entegre edilebilir yapıya sahip platform sayesinde, sahada gerçekleşen uygulamalara ait bilgiler anlık olarak sistem üzerinden paylaşılacak. Böylece planlama ve proje süreçlerinde karar destek mekanizması güçlendirilerek, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Veri merkezine; adres, imar, yol ağları, altyapı hatları, afet ve taşkın alanları, akıllı şehir sensörlerinden elde edilen hava ve gürültü kirliliği, sıcaklık, nem, rüzgar, basınç ve yağış verilerinin yanı sıra hastane, banka, kamu kurumları adresleri gibi akla gelebilecek her türlü bilgi yüklenecek. Kamu kurumlarındaki ilgililerin erişebileceği sistem sayesinde istenilen bilgiye anında ulaşmak mümkün olacak.

Sistem vatandaşlara da sınırlı erişeme açılacak

İlerleyen süreçte bu sisteme vatandaşlar da sınırlı olmak kaydıyla erişebilecek. Örneğin bir vatandaş, kendisine en yakın ATM’nin yalnızca konumunu değil; nakit çekim yapıp yapamayacağını, o ATM’ye ulaşım için engelli yolu olup olmadığı gibi detaylı bilgilere sistem üzerinden ulaşabilecek.