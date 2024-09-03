Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Şenol Güneş'e devretti. Bordo-mavililer, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin sonucunda 5. Güneş dönemi için anlaşma sağladı.

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki ilk dönemine 13 Eylül 1988'de başlamış ve 17 Ağustos 1989'a kadar görev yapmıştı. Ardından, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında da takımın başında bulunmuştu. Şimdi, 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, Trabzonspor’daki 5. dönemine başlamış olacak.

Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın başında 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lük ile büyük bir başarıya imza atmış, oyunculuk kariyerinde Trabzonspor ile 6 şampiyonluk yaşamıştı. Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. Kaleciliği döneminde de 3 Türkiye Kupası kazanmıştı.

Güneş, Trabzonspor ve A Milli Takım'daki görevlerinin yanı sıra, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi Türkiye kulüplerini, 2007-2009 yıllarında ise Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırdı.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlüğündeki performansı ise 367 maçta 211 galibiyet, 80 beraberlik ve 76 mağlubiyetten oluştu.