Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde pikabın, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, kazadan kısa süre önce pikaba otostop yaparak bindiği bildirildi.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Emekevler Mahallesi mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 41 PM 852 plakalı Toyota marka pikap, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Erol D. hakimiyetindeki 35 APS 881 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikabın ön kısmında ağır hasar oluştu, sürücü M.P. ile yolcular S.B. ve V.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve yaralıların araç içinde sıkışma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolculardan V.C.’nin ağır yaralandığı, B.C.’nin ise kazadan kısa bir süre önce otostop yaparak pikaba bindiği bildirildi.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

Kamyon sürücüsü Erol D., trafik ışıklarında hareket ettiği sırada kazanın meydana geldiğini anlatarak, "Biz 20 km hız ile gidiyorduk, araç arkadan gelip bize vurdu. Öyle şiddetli vurdu ki, biz neredeyse camdan çıkacaktık. Trafik ışıklarında duran ilk araç bizdik. Çok hızlıydı. Kamyonun arkasını yamulttu. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.