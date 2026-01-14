Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Üç Jokerli Konken' adlı oyunu Gebze'de tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde oynanan eser, yıllardır konken partilerinde bir araya gelen üç arkadaşın, aldıkları ani bir kararla değişen hayatlarını ve dostluk ilişkilerini konu alıyor. Hikayesiyle seyirciyi hem güldüren hem düşündüren oyun, performanslarıyla beğeni topladı.

Şehir Tiyatroları'nın sezon boyunca il genelindeki farklı sahnelerde oyunlarını sergilemeye devam edeceği bildirildi.