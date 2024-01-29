Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ‘Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır’ mottosu altında denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince il ve ilçe genelinde eş zamanlı olarak otobüs, minibüs şoförleri ve seyahat eden yolcuları emniyet kemeri hakkında bilgilendirdi. Son zamanlarda toplu taşıma araçlarının karıştığı kazalar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve kazalarda emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti ve denetim gerçekleştirildi.