Yeni düzenlemeye göre, fabrikadan çıkışta takılmayan beyaz farların sonradan araçlara eklenmesi artık yasak olacak. Trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü engelleyerek kazalara sebep olabilecek bu farların kullanımına yönelik sıkı denetimler uygulanacak.

Kurala uymayan sürücülere ağır para cezaları verilecek. 2025 itibarıyla, abartılı egzoz kullananlara uygulanan 9.267 TL’lik cezanın beyaz far kullanan araç sahipleri için de geçerli olması bekleniyor.

Değiştirmeyen trafikten men edilecek

Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.