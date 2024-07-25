Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde, Türkiye’nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

Trakya İlkeren üzümü, erken olgunlaşma dönemi sayesinde piyasaya erken giriş yaparak üreticilere ekonomik avantaj sunuyor. Hasat edilen üzümler, hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bir potansiyel taşıyor. Bu yılki hasat döneminde de yüksek verim ve kaliteli ürün beklentisi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Enstitü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, Trakya İlkeren’in ülke bağcılığına 1991 yılında kazandırıldığını ve erkenci bir çeşit olmasının piyasa değerini artırdığını söyledi. Şenol, üzüm salkım ağırlığının 500-600 gram civarında olduğunu ve bu yıl bahçelerinden yaklaşık 4 ton hasat beklediklerini belirtti.

Şenol, Trakya İlkeren üzümünün bağ hastalıklarına dayanıklı olduğunu ve erkenci çeşit olmasından dolayı üreticiler için yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurguladı. Şenol, "Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ var. Satışa sunduğumuz 60 civarında şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidi bulunuyor. Bu sene rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Dekarda 2 ton rekolte hedefliyoruz" dedi.