İnegöl Belediyesi'nin çiftçileri desteklemek amacıyla başlattığı "Ücretsiz Toprak Analizi" uygulaması bu yıl da devam ediyor. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu uygulama kapsamında bugüne kadar 600 numunenin analizi gerçekleştirildi.

İnegöl'ün bereketli topraklarında yetişen ve dünya çapında meyve ihracatı yapan İnegöllü çiftçilere daha doğru üretim yapabilmeleri için destek veren İnegöl Belediyesi, 2021 yılında örnek bir çalışmaya imza atmıştı. Çiftçilerin maliyetlerini düşürmek, nitelikli üretim yapmak ve gübre kullanımını bilinçli hale getirmek amacıyla bir laboratuvarla anlaşan İnegöl Belediyesi, isteyen tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yaptırabileceklerini duyurmuştu. Uygulama başladığı günden bu yana üreticiler tarafından yoğun ilgi gördü. Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlayan İnegöl Belediyesi, bu torbaları muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırarak numunelerin laboratuvara gönderilmesini sağlıyor. Toprak analizleri, İnegöl Belediyesi’nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı laboratuvarda hiçbir bedel talep edilmeden yapılıyor.

Toprak analizleri sayesinde çiftçilerin doğru yerde doğru üretim yapmaları hedefleniyor. 2021 yılından beri devam eden uygulamada bugüne kadar 600 numunenin analizi laboratuvarlarda tamamlandı. Analiz sonuçları çiftçilerle paylaşılırken, daha bilinçli tarım yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uygulama hakkında bilgiler vererek, "İnegöl Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Teknolojik yatırımlarla üreticimizi doğru ürüne yönlendirmek ve toprağın değerini ölçmek adına ücretsiz toprak analizi uygulamamıza devam ediyoruz. Cerrah Ek Hizmet Binamızda yer alan Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze getirilen numuneler, üretici ve tarla-bahçe bilgileri alınarak analiz için laboratuvara gönderiliyor. Her üretici istediği kadar numune getirebilir. Bir sınırlama yok. Üreticilerimizin numunenin ait olduğu tarla-bahçeye ait tapu bilgilerini getirmesi yeterli olacaktır. Analizler İnegöllü üreticilerimiz için ücretsiz olarak belediyemiz tarafından yaptırılacaktır." dedi.

Toprak örnekleri alınırken metal veya galvenize kova yerine plastik kovalar kullanılmalıdır. Tarlanın büyüklüğüne göre 10-15 yerden alınan topraklar iyice karıştırılır, kesekler ezilir ve bitki ile taş parçaları ayıklanır. Daha sonra bu karışımdan 1-2 kg kadar toprak temiz bir torbaya konularak, üzerine gerekli bilgileri yazılı iki etiketten biri torbanın içine, diğeri torbanın ağzına bağlanarak laboratuvara gönderilir. Numunenin fazla neminin uçması ve etiketin zarar görmemesi için torbanın birkaç yerinden delik açılmalı, etiket bilgileri kurşun kalemle yazılmalıdır.

Bağ ve meyve bahçelerinde numune, ağaç taç izdüşümünden veya kök aksamına yakın sıra aralarından alınmalı ve kök seviyesine inilmelidir. İlk tesis yılında 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm derinliklerden alınan numuneler karıştırılarak her bir derinlikten 1’er kg kadar toprak, bez ya da naylon torbalara konulup etiketlenerek tahlile gönderilmelidir. Verim çağındaki meyve bahçelerinde gübreleme için 0-30 cm derinlikten numune almak yeterlidir.

Toprak örneği alınmaması gereken yerler ise gübre veya kireç atılmış, hayvan gübresi yığılan, harman yeri ve hayvan yatmış, sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlar, tarlanın çukur ve tümsek yerleri, tarla sınırları ve yakınları, ağaç altları, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlar, sıraya ekilen bitkilerde sıra üstleridir.