Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevtap Gölgesiz Karaca’nın yürütücülüğünü yaptığı, "Kilikya ve Amanoslardaki Kaleler Üzerinden Haçlı Seferleri Tarihine Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı projesi, TÜBİTAK 3005- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İki yıl sürecek ve Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay olmak üzere toplam dört ilde gerçekleştirilecek olan proje, 12 kalede saha çalışmaları, literatür taramaları ve bilgisayar tabanlı analizlerin yapılmasını kapsıyor.

Projede, İngiltere’den Nottingham Trent Üniversitesi’nden Tarihçi Dr. Nicholas Morton danışmanlık yaparken; Macaristan Catholic Üniversitesi’nden Akeolog Dr. Balázs Major, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Karaca, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Mimar Dr. Aslı Zencirkıran, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Osman Vuruşkan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümünden Dr. Muhittin Çeken araştırmacı olarak yer alacaklar.

Disiplinler arası ve uluslararası bir ekip tarafından yürütülecek bu çalışma, Haçlı Seferleri dönemi Anadolu’sunun maddi kültür kalıntıları üzerinden kapsamlı bir şekilde incelenmesini hedeflemektedir.