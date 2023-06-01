Dow ve Aksa Akrilik’in ortak girişimi olan, dünyanın önde gelen karbon elyaf üreticilerinden DowAksa şirketinin İcra Kurulu Başkanlığı görevi, planlı bir değişim süreci kapsamında 1 Haziran 2023 itibariyle; 2015 yılından beri görevi yürütmekte olan Douglas Parks’tan Massimo Rebolini’ye geçti.

DowAksa’nın yeni CEO’su Massimo Rebolini oldu. Kimya endüstrisinde önemli uluslararası ve operasyonel tecrübeye sahip bir lider olan Rebolini, müşteri deneyimi stratejileri konusunda bilgili ve komplike işletmeleri yönetmede oldukça deneyimli bir isim. Rebolini, şirkete katılmadan önce, Dow Tüketici Çözümleri’nin Küresel Ticari Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Şirketin yeni İcra Kurulu Başkanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rebolini, “Şirketimiz şu anda büyüme yolculuğunda önemli bir noktaya varmış bulunuyor. Yetenekli ekibimizle birlikte atacağımız yenilikçi adımlarla büyüme ivmesini devam ettirmek ve bu süreçte sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ileriye taşımak için sabırsızlanıyorum” dedi.

DowAksa Yönetim Kurulu Başkanı Dan Futter ise görev değişikliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Yönetim Kurulumuz adına, Douglas Parks’a şirkete olan katkıları ve liderliği için içten teşekkürlerimizi iletmek isterim. Rebolini’nin şirketin piyasa konumunu uluslararası ölçekte daha da güçlendireceğine ve şirketi büyüme sürecinin bir sonraki aşamasına başarılı bir şekilde taşıyacağına olan güvenimiz tamdır."