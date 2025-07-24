Hull City, geçtiğimiz günlerde EFL tarafından finansal sorunları nedeniyle transfer yasağına çarptırılmıştı. Bu durum kulübün yalnızca kiralık ya da bonservisi elinde olan oyuncuları transfer edebilmesine olanak tanıyor.

Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimine 9 Haziran 2024’te giren ve 11 Haziran 2025’te asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City ile Trabzonspor’un 23 yaşındaki oyuncusu Enis Destan için prensip anlaşmasına vardı. İngiliz ekibi, oyuncunun teklife olumlu yanıt vermesiyle birlikte Trabzonspor ile resmi görüşmelere başladı.

Hull City’nin transfer kısıtlamaları nedeniyle Enis Destan’ın transferinin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Enis Destan’a yönelik bir gelişme olduğunu belirterek, transferin 1-2 gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Ayrıca 3-4 oyuncuya daha teklif geldiğini ve bu tekliflerin teknik direktör ile birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Kafkas, genç oyuncuların düzenli oynamalarını önemsediklerini de vurguladı.

Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 26 maçta görev alan Enis Destan, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.