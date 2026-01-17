Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
37. dakikada sağ kanattan Amilton'un yerde gönderdiği pasta ceza sahası içinde Kapode'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
53. dakikada savunmanın arasına atılan pasla buluşan Kayode'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Akbaba topu kurtardı.
56. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Kayode, Mehmet Özcan'ı geçerek ceza sahası için sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Çağlar Akbaba topu ayaklarıyla kurtarırken, seken topu önünde bulan Ömer Faruk Beyaz'ın vuruşunda arka direkte Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
66. dakikada sol taraftan Kanga'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Mikail Okyar'ın kafa vuruşunda kaleci Çağlara Akbaba topu son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada sol kanattan Amilton'un yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Recep Niyaz dk. 76), Faye (Berat Luş dk. 76), Ömer Faruk Beyaz (Kanga dk. 61), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Catakovic dk. 81)
Yedekler: Birkan Tetik, Alper Karaman, Anıl Yaşar, Hayrullah Bilazer, Enes Işık, Cavare
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Sabahattin Destici (Ensar Çavuşoğlu dk. 90+6), Jevsenak, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Emir Bars (Hasan Bilal dk. 82), Jefferson (Bekir Can Kara dk. 61), Hostikka (Medeni Bingöl dk. 62), Ivan Cedric
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Servet Ölmez, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz, Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Batuhan İşçiler (Vanspor FK)