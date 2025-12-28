Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serikspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'a 4-1 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 46), Burak Asan, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Erhan Çelenk, Şeref Özcan, Ilya Sadygov
Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Harun Alpsoy dk. 85), Işık Kaan Arslan (Arda Tuğra Saygı dk. 89), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 85), Devran Şenyurt, Dean Lico, İbrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75), Florent Hasani, Doğan Can Davas, Martin Boakye (Barış Alıcı dk. 75)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
Goller: A. Martybov, (dk. 7), Doğan Can Davas (dk. 35), Hasani (dk. 70) (Boluspor), Erhan Çelenk (dk. 13) (Serikspor)
Kırmızı kart: Şeref (dk. 63) Serikspor
Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Rasheed, Doğan Can Davas (Boluspor)