Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Bardhi’nin savunmanın arasından derinlemesine attığı pasta topla buluşan Selim, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe verdiği pasta Camara, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
34. dakikada rakip ceza alanı sağ tarafından Novikovas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gökhan Akkan topu içeri çevirirken, Mamba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muhammed Akarslan’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
83. dakikada Ariyibi’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş Yurt’ta kaldı.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Egemen Savran
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Çınar, Gökhan Akkan, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Coşkun, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Mahamadou Ba dk. 79), Muhammed Akarslan (Stankovski dk. 78), Novikovas (Ahmethan Köse dk. 68), Tugui, Mamba (Sadık Baş dk. 89)
Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Hasanalizada, Aksel Aktaş, Samet Asatekin, Bekir Alper
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Ahmet Kesim, Arda Şengül, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Erkam Develi dk. 85), Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 72), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 85), Camara (Ariyibi dk. 72), Dembele
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mert Kula, Erkan Eyibil, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Uğur Akdemir
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Camara (dk. 19) (Ankara Keçiörengücü), Mamba (dk. 34) (Tuzlaspor)
Sarı kart: Novikovas (Tuzlaspor)