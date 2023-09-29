Trendyol 1. Lig’de 7. haftanın açılış maçında Ümraniyespor sahasında Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan Levent’in arka direğe kestiği ortaya Metehan’ın altıpas içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

22. dakikada Rahmetullah’ın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Levent Ayçiçek, yerden seken topu göğsüyle yumuşattıktan sonra uzak direğe yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topu kapan Mulumba’nın pasında Metehan sol kanattan atağı sürükleyerek ara pasında Mustafa Çeçenoğlu’yu topla buluşturdu. Mustafa’nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe attığı topa dokunan Metehan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Gol sonrası yapılan VAR incelemesi neticesinde pozisyonun başlangıcında faul olduğunun tespit edilmesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

62. dakikada rakip yarı alanda topu taşıyan Levent Ayçiçek’in, topu ayağından açması neticesinde rakibinin ayağına kayarak yaptığı müdahale sonrası faul kararı çıktı. Maçın hakemi Alpaslan Şen, bu pozisyonda Levent Ayçiçek’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada Onur Ayık ceza sahası içi sağ tarafından topu arka direğe çevirdi. Bregu’nun altıpasın içinden yapmış olduğu vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

Hakemler: Alpaslan Şen, Bersan Duran, Lütfü Aydın

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Bouali dk. 76) Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev, Cofie (Onur Ayık dk. 46), Klonaridis (Bregu dk. 76), Emre Demir (Serkan Göksu dk. 46), Hasan Ayaroğlu (Siraçhan Nas dk. 83), Saponjic

Yedekler: Onur Yıldırım, Muhammed Mert, Melih Okutan, Berk Taşkın, Popov

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Bandırmaspor: Gelios, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Emre Adıgüzel, Levent Ayçiçek, Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 82), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 46), Doğan Can Davas (Mehmet Özcan dk. 59), Metehan Mimaroğlu (Batuhan Yayıkcı dk. 82), Djitte (Bobadilla dk. 59)

Yedekler: Akın Alkan, Mervan Yusuf Yiğit, Aygün Özışıkyıldız, Mücahit Albayrak, Harris

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Levent Ayçiçek (dk. 22) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Levent Ayçiçek (dk. 62) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Glumac, Emre Kaplan (Ümraniyespor), Mulumba, Mexer, Soukou, Diniyev (Bandırmaspor)