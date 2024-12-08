Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Crespo’nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
15. dakikada Bamboye’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
30. dakikada Görkem’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leanardo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Patryk Szysz, Joao Figueiredo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Lamine Diack, Funsho Bamgboye, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Vincent Aboubakar
Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kart: Jerome Opoku (Başakşehir)