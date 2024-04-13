Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta Zainutdinov’un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Okan’ın da müdahalesiyle yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy’un kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
55. dakikada sol taraftan Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Benasser’in önüne düştü. Benasser’in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağı önce kaleci Mert çeldi ardından savunma uzaklaştırdı.
66. dakikada Ghezzal ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rashica’nın sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
68. dakikada Taylan Antalyalı’nın derin pasında ceza sahası içi sağ tarafında Schindler topla buluştu. Schindler’in arka direğe aktardığı pasta topu alan Emre Kılınç meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Akıncık
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Baktiyor Zainutdinov (Umut Meraş dk. 85), Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Vincent Aboubakar dk. 77), Milot Rashica (Oxlade Chamberlain dk. 67), Ernest Muçi (Cenk Tosun dk. 85), Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Kingsley Schindler dk. 59), Alim Öztürk, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Taylan Antalyalı (Osman Çelik dk. 89), Carl Holse (Arbnor Muja dk. 58), Olivier Ntcham, Emre Kılınç (Marc Bola dk. 90+3), Marius Moundilmadji (Nany Dimata dk. 89)
Yedekler: Jakub Szumski, Moryke Fofana, Flavien Tait, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 18) (Beşiktaş), Emre Kılınç (dk. 68) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Rachid Ghezzal (Beşiktaş), Carl Holse, Nany Dimata (Samsunspor)