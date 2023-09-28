Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol taraftan Szymanski’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djiku’nun havalandırdığı top Başakşehir savunmasından döndü. Djiku’nun dönen topu takip ederek yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Karzev’e çarparak filelere gitti. 1-0
10. dakikada sağ taraftan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Tadic kale ağzındaki Dzeko’ya indirdi. Dzeko’dan önce Duarte’nin yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
20. dakikada Cemali’nin hatalı pasında Szymanski araya girerek topun sahibi oldu. Szymanski ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Kent, Bertuğ Elmaz, King, Umut Nayir, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Pelkas (Figueiredo dk. 31), Piatek (Keny dk. 31)
Yedekler: Deniz Dilmen, Efecan Barlık, Onur Ergün, Abeid, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Djiku (dk. 5), Duarte (dk. 10 k.k.), Szymanski (dk. 20) (Fenerbahçe)
Sarı kart: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)