Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Mamadou’nun ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Muslera kontrol etti.
63. dakikada Sacha Boey, sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Jensen’de kaldı.
67. dakikada Tete’nin pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
79. dakikada Zaha’nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ taraftan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Uzak kale direğinde Abdülkerim Bardakcı’nın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle golü iptal etti.
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Alassane Ndao (David Sambissa dk. 61), Eduart Rroca, Florian Loshaj (Eslem Öztürk dk. 90+1), Valon Ethemi (Jackson Kenio dk. 72), Mendy Mamadou (İbrahim Yılmaz dk. 61), Djakaridja Traore (Muammer Sarıkaya dk. 72)
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Berkay Tekke, Emir Gültekin
Teknik Sorumlu: Olcay Demir
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkadir Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira (Victor Nelson dk. 84), Kerem Demirbay (Sergio Oliveira dk. 78), Tete (Cedric Bakambu dk. 78), Dries Mertens (Wilfried Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 78), Mauro İcardi
Yedekler: Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Bülbül, Hamza Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Mauro İcardi (dk. 42) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Rroca (İstanbulspor) Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)