Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Hojer’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Varesanovic’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
13. dakikada Hajradinovic’in şutunda top ceza sahası içindeki Emirhan Topçu’nun eline çarptı. Hakem Turgut Doman VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Pozisyonun devamında Aytaç Kara, oyun alanına geri dönen topa kayarak müdahale etmek istedi. Hakem Turgut Doman, Aytaç’ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.
30. dakikada Omeruo’nun ceza sahasına uzun pasında Nuno da Costa, topu kafayla ceza sahası dışında bulunan Hajradinovic’e indirdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada ceza sahasında Sinan Osmanoğlu’nun pasında topla buluşan Gaich, yerden sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Turgut Doman, Volkan Narinç, Ali Tuna
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Ngoy dk. 41), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Gomis
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Şahin, Alikulov (Sinan Osmanoğlu dk. 37), Emirhan Topçu, Hojer, Varesanovic, Shelvey, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Gustavo, Anıl Yaşar, Laine, Pinchi, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Minchev
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Hajradinovic (dk. 30) (Kasımpaşa), Gaich (dk. 45+2) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Hojer (Çaykur Rizespor)Kaynak: iha