İtalya / Lecce’deki mahkeme, sahte kimlik ile sahte incelemeler yazmanın İtalyan hukuku kapsamında bir suç olduğunu söyledi.

TripAdvisor CEO’su Steve Kaufer’in TripAdvisor’a kaytlı işletmelere yolladığı e-mail de; ‘Ücret karşılığında yorum yazma sahtekârlığı birçok ülkede yasa dışı kabul edilmekle birlikte bu dava, cezai hüküm verilmesi açısından ilklerden biri. Şirketimizin sahtekârlıkla mücadele ekibinin elde ettiği kanıtları paylaşarak ve İtalyan hukuk müşavirimizin de desteğiyle bu yasa dışı işletme hakkında kovuşturma başlatılmasına katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.’ diye belirtti.

Tüm bu yaşanan olayların aynısının Türkiye’de de olduğunu yani ücret karşılığı TripAdvisor’a yorum yazacağını söyleyen ajansların ve/veya şahısların olduğunu duyuyoruz. Böyle bir teklifle karşı karşıya kaldığınızda, TripAdvisor sizden bu gibi şahıslarla veya şirketlerle etkileşime geçmemenizi, [email protected] adresine mail atarak şikayet etmenizi istiyor.

Bu arada, İtalya’daki sahtekârlıkla ilgili incelemeye ve yorumları yöneterek içeriklerin nasıl koruduğuna ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.