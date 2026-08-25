ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz mayınlarının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası sularda bulunan bütün mayınların kaldırıldığı veya imha edildiğine ilişkin ABD Donanması tarafından bilgilendirildim" dedi.

Trump, "İran, yeni mayınlar yerleştiren herhangi bir gemi veya teknenin sistematik şekilde anında imha edileceği konusunda bilgilendirildi" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, İran’da zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tutulduğu öne sürülen ve Tahran’ın nükleer programı açısından önem taşıyan bölgeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz’ün ve Kazma Dağı’nın yanı sıra imha edilen diğer 3 nükleer tesisin her metrekaresini izliyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump açıklamasında ayrıca, Hürmüz Boğazı’na yeni mayınlar döşenmesine yönelik "sıfır tolerans" politikasının tamamen yürürlükte olduğunu vurguladı.