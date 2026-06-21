Atölye çalışması boyunca babalar ve çocuklar hem birlikte üretmenin keyfini yaşadı hem de hoş kokuların dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar, seçtikleri esanslarla hazırladıkları parfümleri Babalar Günü'ne özel anlamlı bir hatıraya dönüştürdü.

Aile içi iletişimi ve birlikte kaliteli zaman geçirmeyi teşvik eden etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri babalarına armağan etti.

Bilim Ümraniye'de gerçekleştirilen Babalar Günü etkinliği, ailelerin unutulmaz hatıralar biriktirdiği özel bir gün olarak hafızalarda yer etti.