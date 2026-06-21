Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ilçe genelindeki otopark ve yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki atıl durumdaki alanların otoparklara dönüştürülmesinin ardından şimdi de elektrikli araç sahipleri için güvenli şarj istasyonu hizmeti başladı.

Zafer Mahallesi’ndeki eski minibüs garajı ile İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi’ndeki eski otogar alanında hizmet veren otoparklarda, elektrikli araç (EV) kullanıcılarının en büyük ihtiyacı olan hızlı ve güvenli şarj altyapısına kavuşturuldu. Efeler halkının günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen çalışma sayesinde, sürücüler hem merkezi noktalarda park sorunu yaşamıyor hem de araçlarını güvenle şarj edebiliyor. Efeler Belediyesi, çevre dostu ve modern şehircilik anlayışını yansıtan bu yatırımlarla kent içi trafiği rahatlatırken, geleceğin ulaşım teknolojilerine de tam uyum sağlıyor.