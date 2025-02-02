20 Ocak'ta resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde sıkça gündeme getirdiği ek vergiler konusunda adım attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararnameyi imzaladı. Buna göre, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca, Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine daha düşük bir oranla, yüzde 10’luk bir ek vergi uygulanacağı belirtildi.

Trump sözünü tuttuğunu hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" ifadelerini kullandı. Amerikalıları koruma ve herkesin güvenliğini sağlama görevinin ABD Başkanı olarak kendisine ait olduğunu vurgulayan Trump, "Seçim kampanyamda yasadışı yabancıların ve uyuşturucuların sınırlarımızdan girişini durdurma sözü verdim ve Amerikalılar ezici bir çoğunlukla bu yönde oy kullandı" hatırlatmasında bulundu.