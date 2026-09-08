İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşimleri hızla genişletmesi ve bölgede tırmanan yerleşimci terörü, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumu harekete geçirdi. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, yasa dışı yerleşimlerle yapılan ticarete kısıtlama getirmek için ortak adım attı. İngiltere ayrıca yerleşimlerin finansmanına ve genişlemesine destek veren kişi ve şirketleri yaptırım kapsamına alacağını açıkladı.

12 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Ortak açıklamada İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki politikalarının iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye attığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:"İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki eylemleri, iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ve yerleşimlerin genişlemesi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşırken durum hızla kötüleşiyor." Açıklamada, özellikle E1 yerleşim projesi için ihale sürecinin başlatılması "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

YASA DIŞI YERLEŞİMLERLE TİCARETE KISITLAMA

12 ülke, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşimlerle yapılan mal ticaretine karşı ulusal veya Avrupa çapında tedbirler üzerinde çalıştıklarını duyurdu:Bugün Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerle yapılan mal ticaretine ulusal düzeyde kısıtlamalar getirme niyetlerini teyit ediyor veya bu yöndeki Avrupa çapındaki kısıtlamaları destekliyor. Ülkeler ayrıca kendi ulusal prosedürleri doğrultusunda benzer kısıtlamaları veya diğer önlemleri ciddi şekilde değerlendirmektedir.

İSRAİL'E İLHAK VE ZORLA YERİNDEN ETME UYARISI

Ülkeler, iki devletli çözümün korunması gerektiğini belirterek Filistin topraklarının ilhak edilmesine ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıktı."Filistin topraklarının ilhakına ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açacak her türlü eyleme kesinlikle karşıyız." denildi. İsrail hükümetine yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı da yapıldı: İsrail hükümeti, yerleşimlerin genişletilmesine derhal son vermeli, şiddet uygulayan yerleşimcilerin eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamalı ve İsrail güçlerine yönelik tüm şiddet iddialarını soruşturmalıdır. Açıklamada ayrıca 7 Ekim saldırıları kınanırken İsrail'in meşru güvenlik çıkarlarının tanındığı ifade edildi. Antisemitizme karşı mücadele vurgusu yapılırken İsrail ve egemen, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin devletinin güvenli ve uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme destek yinelendi.

MİLİBAND'DAN "ETNİK TEMİZLİK" ÇIKIŞI

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında İsrail hükümetini suçladı: "İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı görüşüne katılıyor. Ne yazık ki İsrail hükümeti çoğu zaman bu duruma göz yummuş, hatta daha da kötüsü, hükümetin bazı üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yapmış ve eylemlerde bulunmuştur. İşgal altındaki bölgelerdeki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlere yönelik bir ithalat yasağı getireceğiz. Gazze'de 70.000'den fazla insan öldürüldü, bunlardan en az 20.000'i çocuk. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı eylemler, dünyanın vicdanında bir leke olarak kalacak ve savaş suçları işlenmiş olduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca Fransa ve Kanada'nın da İngiltere ile birlikte hareket edeceğini söyleyen Miliband, "Bugün Fransa ve Kanada, İngiltere ile birlikte yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatını yasaklayacaklarını duyuruyor" dedi. Konuşmasının devamında şunları aktardı: "İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya ve Norveç'in daha önce yasak veya benzer önlemler için adım attı. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Polonya, Portekiz ve İsveç'in ise daha ileri tedbirleri destekleme taahhüdünde bulundu" Diğer yandan İngiltere yalnızca ürün ticaretini hedef almayacak. Miliband, yasa dışı yerleşimlerin inşası, altyapısı, finansmanı ve gayrimenkul faaliyetlerine katkı sağlayan belirli kişi ve şirketlere karşı da harekete geçileceğini açıkladı: "Yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum: İngiltere'nin uygulayacağı tüm yaptırımların ağırlığını hissedeceksiniz." Miliband, yaptırımların kapsamına ilişkin ise şu ayrımı yaptı: "Yaptırım rejimi, yasa dışı yerleşim yerlerini ve bu yerleşim yerlerinin genişlemesini hedef alacak, İsrail'i değil. Boykot, Yatırımın Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) kampanyasına karşıyım." Yahudi kimliğine de değinen Miliband, Filistin devletine desteğiyle İsrail'e desteğinin çelişmediğini söyledi:"Yahudi kimliğimle gurur duyuyorum ve İsrail Devleti'ne olan desteğimde kararlıyım. Bununla Filistin Devleti'ne olan desteğim arasında hiçbir çelişki bulunmuyor."

FRANSA'DAN "BATI ŞERİA PATLAMAYA HAZIR" UYARISI

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da ülkesinin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını açıkladı. Barrot, diğer 11 ülkenin de aynı yönde adım atacağını belirterek kararın gerekçesini şöyle anlattı: "Fransa, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracak. Aynı yönde taahhütlerde bulunan diğer 11 ülke de bu karara katılacak. Neden mi? Çünkü Batı Şeria patlamaya hazır bir durumdadır. Uluslararası hukuku ihlal eden kontrolsüz yerleşim genişlemesi, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı işlenen şiddet olaylarındaki artış ve İsrail yetkililerinin bile kınadığı terör eylemleri yaşanıyor."Barrot, yaşananların hem Filistinlileri hem de İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini savunarak şöyle devam etti: "Bu zararlı durum, Filistin halkının haysiyetine ciddi bir darbe vurmaktadır. Fransa'nın sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğu İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Sürekli savaş durumuna karşı tek alternatif olan iki devletli çözümü tehlikeye sokmaktadır." İsrail'in güvenliği sağlanmadan Orta Doğu'da kalıcı barışın mümkün olmayacağını söyleyen Barrot, 7 Ekim saldırılarına da değindi:"7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen ve Shoah'tan bu yana yaşanan en kötü antisemitik katliam olan, elliden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırının, küçümsenmesi veya önemsizleştirilmesi kesinlikle yasak olan, silinmez ve çok büyük bir yaradır. İsrail makamları, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve buna eşlik eden tahammül edilemez şiddete derhal son vermelidir. Fransa, ticari faaliyetleri yoluyla hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenliğini ve bölgedeki barış ile istikrarı tehdit eden bir durumu destekleyemez. Avrupa da aynı tutumu sergilemelidir."

ABD VE İSRAİL'DEN MİSİLLEME TEHDİDİ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İngiltere'nin atacağı adımların "Yahudi halkına karşı ayrımcılık" olacağını savunarak ABD'nin bazı eyaletlerinin İngiliz şirketlerine karşı ticari önlemler alabileceği aktarmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise yerleşimlere yönelik ticari yaptırımların "ciddi bir hesap hatası ve tarihin yanlış tarafında yer alacak bir karar" olacağını savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar da İngiltere'yi doğrudan misillemeyle tehdit etmişti: "İngiltere İsrail Devleti'ne karşı harekete geçerse, İsrail Devleti de İngiltere'ye karşı harekete geçecektir. Elimizde araçlar var."