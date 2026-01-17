İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiğini duyurdu.

KURUCU ÜYE OLARAK DAVET EDİLDİ

Duran, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır." dedi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."