Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD güçlerinin Venezuela’ya yönelik geniş çaplı askeri operasyonu başarıyla tamamladığını açıkladı.

MADURO VE EŞİ YAKALANDI

Trump, resmi açıklamasında, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin, ABD güvenlik güçleriyle koordineli yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilerek ülkeden çıkarıldığını ifade etti.

TRUMP SAAT 19.00'DA KONUŞACAK

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşılmazken, Başkan Trump konuya dair TSİ 19:00'da Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini ilan etti.

"ÇOK İYİ BİR OPERASYONDU"

Trump, New York Times'a yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela operasyonu hakkında açıklamada bulundu:

"Çok iyi planlama ve çok iyi askerlerle müthiş bir operasyondu."