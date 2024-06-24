Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerin sosyal medya kullanımı ve paylaşımları, güvenlik riskleri yaratmaya başlamıştı. Bu duruma yönelik önlemler, yeni kabul edilen TSK Personel Yasası ve askerlik alanına dair torba yasa ile birlikte Meclis'te onaylandı. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılardan önce askerlerin sosyal medya paylaşımlarının yapılmasının tespit edilmesi üzerine, bu tür faaliyetler tamamen yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan bu düzenlemeler, onaylandığında ve Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemelere göre, TSK personeli ve askeri öğrenciler, kendi kimlik bilgilerini veya silah arkadaşlarının kimliklerini sosyal medyada açıklayamayacaklar. Askerler, görevleri ya da faaliyetleri ile ilgili askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunları içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel veya işitsel verileri de paylaşamayacaklar.

Bu yasak, "radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları" gibi mecraları kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca "her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları" ifadesi ile tüm yayın platformları yasak kapsamına alındı. Bu kuralları ihlal eden personele "hizmet yerini terk etmeme" cezası verilecek.

Kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen, ancak emeklilik yaşını dolduramadığı için maaş bağlanamayan askeri personele emekli maaşı verilecek. Bununla birlikte, sözleşmeli erbaş ve erler, belirli şartları karşılamaları halinde uzman çavuşluğa geçiş yapabilecekler. Bu şartlar arasında en az lise mezunu olmak veya komando nitelikli olmak için en az ilköğretim mezunu olmak, başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak ve yönetmelikte belirtilen sınavları başarıyla geçmek yer alıyor.

Ayrıca, uzman çavuşlar kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi takip eden yıl içinde 60 günü geçmeyecek şekilde kullanabilecekler. Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman çavuşlara ise ilave sınav hakkı tanındı. Sözleşmeli erbaş ve erler, TSK'nın servis araçlarından da yararlanabilecekler. Uyarma, kınama veya disiplin cezaları ilişik kesme işlemine yol açarsa, bu durumda yargıya başvurma hakkı sağlandı.

Pilotlara Ek Ödemeler ve Tazminatlar

Pilotlardan yükümlülük süresini tamamlayarak TSK'dan ayrılanlara, yıllık görev sürelerinin sonunu beklemeden uçuş karşılığı toplu ödeme ve ilave tazminat verilecek. Görevde kalmaya devam eden pilotlar ise emsalleriyle benzer uçuş tazminatlarına sahip olacaklar.

Döner sermaye işlerinde ek görev üstlenen personele ödenecek ücretler artırıldı. Amfibi Deniz Piyade Komutanlıkları'nda görevli sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri ise iş güçlüğü ve risk faktörleri nedeniyle %5 artırıldı. Şehitlerin anne ve babaları da artık Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne üye olabilecekler.

Askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacaklar. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) yeni açılan Yabancı Diller Yüksekokulu, askeri öğrencilere, mevcut personele ve misafir öğrencilere dil eğitimi verecek.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda soruşturma izni vermeye yetkili merciler, onların son rütbeleri ve görevleri esas alınarak belirlenecek.

TSK'da "yedek astsubaylık" statüsü getirildi. Bu kapsamda, astsubay adaylarına temel eğitim süresince en düşük astsubay rütbesi olan "astsubay astçavuş" rütbesi üzerinden ödeme yapılacak. Ayrıca, başarısızlık nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli er-erbaşlar ile uzman erbaşların sözleşmeleri de yenilenmeyecek.