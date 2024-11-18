ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tayvan Yarı iletken Üretim Şirketi (TSMC), Arizona, Phoenix'teki yeni tesisinin tamamlanma törenini erteledi.

.6 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan bu törenin, Trump’ın başkan seçilmesiyle artan siyasi belirsizlik nedeniyle iptal edildiği veya ileri bir tarihe alındığı bildiriliyor.

Trump’ın önerdiği yüksek tarifeler, hem tüketiciler hem de şirketler için ciddi endişelere yol açıyor.

Bu politikaların, üretim maliyetlerini artırarak nihai ürün fiyatlarını yükselteceği düşünülüyor. Özellikle akıllı telefon endüstrisi, bu tarifelerin etkisini ağır şekilde hissedebilir.

Trump’ın, Tayvan’ın yarı iletken endüstrisine yönelik eleştirileri de gerginliği körüklüyor. TSMC'yi “işimizin yüzde 95’ini çaldı” diyerek suçlayan Trump, Tayvan'daki üretimi ABD’ye taşımayı hedefleyen politikalarını hızlandırmak istiyor.

Phoenix, TSMC’nin ABD’de planladığı üç büyük tesis projesinin ilk ayağıydı. Şirket, üçüncü tesisin tamamlanmasıyla 2030 yılına kadar ABD'de 2 nm çip üretimine başlamayı taahhüt etmişti.

Ancak Trump'ın seçim zaferinin ardından tesisle ilgili planlar askıya alınmış durumda.

ABD, yarı iletken üretiminde TSMC’ye büyük ölçüde bağımlı. Bu nedenle, Trump yönetiminin alacağı olası sert kararlar, Phoenix tesisinin tam kapasiteye ulaşmadan kapanma riskini beraberinde getirebilir.

Daha önce benzer bir durum, Samsung Foundry’nin Teksas, Taylor’daki tesisinde de yaşanmıştı.