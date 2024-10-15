TSYD Bursa Şubesi yönetimi Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette TSYD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat, Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Sayman Volkan Tezcan ile yönetim kurulu üyesi Sedat Yoğurtçu da hazır bulundu. Bursa’da sporun son derece sevildiğini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor’un da iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi. Yeşil Beyazlıların süper lige çıkması gerektiğini vurgulayan Aydın, kendilerinin de desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Timsah’ın süper lig şampiyonluğuna eriştiği 2009-2010 sezonunda da sahada kutlamaya katıldığını aktaran Erkan Aydın, aynı coşkuyu şehrin yeniden tekrarlamasını hak ettiğini söyledi. Bursa’da e-spor konusunda geçmiş dönemde çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aydın, TSYD Bursa Şubesi ile birlikte E-Spor Merkezi projesini de hayata geçireceklerini müjdeledi.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de, Osmangazi’nin spora olan desteğine tanıklık ettiklerini açıklarken, “Bursaspor kentin en önemli spor markası. Sizlerin de katkılarıyla arzu ettiğimiz süper lige çıkacağına inancımız tam. Birlikte hayata geçireceğimiz E-Spor Merkezi’yle Bursa’nın sesini bu alanda da dünyaya duyuracağız” açıklamasında bulundu.