Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlenen “ENGELSİZ ÖDÜL TÖRENİ” Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ilk kez “engelli sporculara” yönelik düzenlenen ödül gecesinde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geceye spor camiası ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin SARAN’ın desteği ile S Sport’tan canlı yayınlanan törenin açılış konuşmasını yapan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, organizasyonun önemine dikkat çekti.

TSYD Ailesi olarak böyle bir geceye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Tongsir, şunları söyledi. “Türkiye’de ilk kez düzenlenen böylesine özel bir geceye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yola çıkarken kendimize ‘Spordan da Öte’ sloganını seçtik. Bu sadece spor değil, bir azim, bir inanç, bir sabır... TSYD olarak mücadele eden, ter döken, ülkesine madalya getirmek için canını dişine takan insanların engelli olduğuna inanmıyoruz. Bugün düğmeye bastık. Bu ilkti, bundan sonra geleneksel olarak her yıl düzenleyeceğiz. Bu ödül töreni her yıl yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile başta Petrol Ofisi ve Saran Grubu’na ve tüm sponsorlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Törenin ana sponsoru Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet ABBASOĞLU ile CMO’su Sinan Seha TÜRKSEVEN, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla BENLİ, Hummel Türkiye ve Güney Bölgesi CFO’su Kerim Kıvanç AKSOY, Dalkılıç Spor Genel Direktörü Cihan AÇIKGÖZ, AVEC Genel Müdürü Çağrı ÖZTAŞ, Radisson Otel Grup Türkiye Oteller Pazarlama Direktörü Yeşim DOĞUKAN ve Aslı BORAKAN, FONEX Kurumsal İletişim Başkanı Kadir BIYIKLI, Fırat Life Style (Nature Vadi) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir FIRAT, VESTEL Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Duygu BADEM, Medicana İcra Kurulu Üyesi Oğuzhan CÜCÜ ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat AKSU, törende konuşma yaparak ödülleri takdim ettiler.

Törene ayrıca TFF Onursal Başkanı Şenez ERZİK, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin HACICAFEROĞLU, Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin ÖZTÜRK, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol AYDIN, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim VURAL ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan ERKOÇ da katıldı.

ÖDÜLLER

TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni’nde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

1. YILIN MİLLİ TAKIMI : Golbol Kadın Milli Takımı

2. YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ : Sevda ALTUNOLUK (Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı)

3. YILIN ERKEK SPORCUSU ÖDÜLÜ : Abdullah ÖZTÜRK: (Milli Para Masa Tenisi Sporcusu)

4. YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ : Osman ÇARKÇI (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü) 5. AZİM ÖDÜLLERİ : Sevilay ÖZTÜRK – Sümeyya BOYACI (Paralimpik Yüzme Milli Takım Sporcuları)

6. YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU ÖDÜLÜ: Fatma Damla ALTIN (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu - Uzun Atlama) ve AYŞEGÜL PEHLİVANLAR (Paralimpik Atıcılık Milli Takım Sporcusu)

7. VEFA ÖDÜLÜ : Dilara ÇEVİK: (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu - Yürüyüş) , Emirhan AKÇAKOCA (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu), Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takım Sporcuları Benay BALCI ve Merve PEKER)

8. FARKINDALIK ÖDÜLÜ : AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI

9. YAVUZ KOCAÖMER ÖZEL ÖDÜLÜ : Korhan YAMAÇ (Paralimpik Atıcılık Milli Takım Sporcusu)

10. SAĞLIK KAHRAMANI ÖDÜLÜ : PROF. DR. Nevin ERGUN