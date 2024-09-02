Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve TÜBİTAK destekli ilk akademik tiyatro konferansı, 5-7 Eylül 2024 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Varoluş, Gelenek ve Gelecek temasıyla Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden 120 akademisyen ve sanatçı, 2. Uluslararası UTAD Tiyatro Araştırmaları Konferansı’nda 5-7 Eylül’de Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar ev sahipliğinde buluşacak. Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) ve BAU Konservatuvar iş birliğiyle yapılan bu büyük buluşmaya akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve tiyatroseverler katılacak. Etkinlikte, 10 farklı ülkeden ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış birçok akademisyen ve sanatçının katılımıyla, akademik bildiri sunumları, oyunculuk ve sahne sanatları üzerine atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirilecek.

Konferansa Royal Holloway University of London’dan davetli konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Helen Gilbert “Mikrodrama, İklim Aktivizmi ve Epik Dramaturji” üzerine konuşacak. Dünyaca ünlü Grotowski Enstitüsü’nün direktörü Jaroslaw Fret ise “Tiyatronun Sonu” adlı konuşmasıyla kültürlerarası tiyatro üzerine bilgiler verecek. “Nörobilim ve Oyunculuk” konusunda da önemli çalışmaları olan ABD’den Prof. Richard J. Kemp gençlere yönelik atölye çalışması yapacak. Uluslararası tiyatro festivallerinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Dikmen Gürün de “Türkiye’de Dünden Bugüne Tiyatronun Yolculuğu” başlıklı konuşmasıyla konferansta yer alacak. Dünyaca ünlü araştırmacılardan United Arab Emirates University’den Prof. Dr. Paul Innes, Shakespeare’in Ortadoğu coğrafyasındaki yansımaları hakkında güncel bilgiler verecek. Çok sayıda akademik ve sanatsal etkinliğin gerçekleşeceği konferans, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş ve Pera kampüslerinde düzenlenecek.