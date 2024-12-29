Artan gıda fiyatlarının restoranlardaki hesaplara yüksek fiyat artışları olarak yansımasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, son zamanlarda restoranlarda "mecburi bahşiş" adı altında alınan servis ücretleri de müşterilerde büyük tepki oluşturdu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu ücretlerin yasal olmadığını belirterek, fazla ücret alan işletmelerin Tüketiciler Birliği ve Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyet edilmesini tavsiye etti.

7 BİN LİRALIK HESABA 700 LİRALIK SERVİS ÜCRETİ

Restoranlardaki menü fiyatlarının her geçen gün arttığı dikkate alındığında, yüzde 10'luk zorunlu servis ücretleri yüksek meblağlara ulaşabiliyor. Ticaret Bakanlığı, denetimler yaparak zorunlu bahşiş alan işletmelere ceza uygulasa da, birçok işletmede haksız ücret almaya devam ediliyor. İstanbul’da bir restorana giden bir grup, 7 bin lira ödeme yapıp 700 lira servis ücreti ödediğini belirtti. Sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımda ise “Neredeyse bir yemek parasını servis ücretine veriyoruz. Restoranın amacı zaten yemek hazırlamak ve servis etmek. Buna ekstra para ödemek fırsatçılığa giriyor” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE ZABITASINA DA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, alınan ücretlerin yasal olmadığını vurgulayarak, “Bununla ilgili tüketiciler ilgili belediye zabıtasına şikâyet edebilir. Tüketiciler Birliğine ve Ticaret İl Müdürlüklerine şikâyet edebilir, fiyat etiketine aykırılıktan da 2 bin 172 lira her bir işlem için idari para cezası uygulanır. Tüketiciler o farkı geri almak istiyorlarsa Tüketici Hakem Heyetlerine internetten başvuru yaparak o bedelin iadesini talep edebilirler. İade kararı verildiği takdirde mahkeme kararı uygulanır. Uyulmadığında İcra Kanunu’na göre karar infaz edilebilir. Tüketici Hakem Heyetleri için başvuruların hiçbir ücreti bulunmuyor. Tüketici haksız da olsa bir ücret ödemiyor. Satıcı haksız bulunursa, posta masraflarından, bilirkişi masraflarına kadar ne kadar harcandıysa heyet tarafından satıcıya kanun gereği yüklenir” dedi.

BAKANLIK DENETİME DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listeleriyle ilgili yaygın ve yoğun denetimler devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir”