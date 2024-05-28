Ev ve işyerlerinde bulunan elektrik kayıt sisteminin tamamen dönüştürecek milli akıllı sayaç sistemine yönelik tarih belli oldu. Türkiye Milli Akıllı Ölçüm Sistemi'nin (MASS) kullanılmasıyla birlikte, ev ve işyerlerinin akıllı sayaçlara geçiş süreci başlamış olacak. Elektrik sayaçlarının tek tek sökülmesi ve yeni sistemin kullanıma sunulmasıyla, elektrik kaydı işlemlerinin cep telefonları üzerinden gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelecek.

1 Ocak 2025 tarihine kadar yıllık üretimi belirli bir seviyenin üzerinde olan abonelerin akıllı sayaç sistemine geçmesi gerekiyor. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılarla elektrik tüketimini, cep telefonları aracılığıyla anbean takip edebilecek.

YENİ SİSTEM DEVREDE

Yeni güncelleme kapsamında elektrik sayaçları tek tek sökülecek. 1 Ocak 2025 tarihi ile birlikte evde elektrik kaydına yönelik birçok işlemin cep telefonu üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyacak yeni sistem artık kullanılabilecek.

Türkiye Milli Akıllı Ölçüm Sistemi'ni kullanıyor. Bu sistem seviyenin üzerinde olan ev ve işyerlerinin 2025 yılı başından itibaren akıllı sayaçlara geçmesi gerekiyor, öte yandan yeni sistem elektrik işlemlerinin kapalı mekanlarda telefonlar üzerinden teknoloji kullanılarak yapılmasına olanak tanıyor. MASS kapsamındaki elektrik araçlarının kurumu ve bakımı elektrik dağıtım lisansı gibi kuruluşların sorumluluğundadır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), merkezi haberleşme yazılımı spesifikasyonlarını 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayınlayacak. Dağıtım şirketleri, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bu spesifikasyona uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını kuracak ve tüm cihazlardan veri entegrasyonunu tamamlayacak. Göstergeler, 1 Ağustos 2025'ten önce bu yazılım kullanılarak uzaktan okunabilecek. 1 Haziran 2025'ten itibaren, dağıtık şirketler tarafından sağlanan tüm akıllı sayaçlar, modemler, merkezi iletişim yazılımları ve veri yoğunlaştırıcıların birlikte çalışabilirlik ilkesine uyması gerekecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ