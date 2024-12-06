SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri, 2025 yılı için yapılacak zam oranlarını beklerken, bankaların sunduğu ek ödeme ve promosyon kampanyalarına da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yeni yıl öncesinde bankalar arasındaki rekabet, emeklilere sunulan fırsatları daha cazip hale getirdi. Peki, Aralık ayında emekliler hangi promosyon avantajlarından faydalanabilir? Bankaların sunduğu promosyon miktarları ne kadar? Akbank, emekliler için sunduğu rekor promosyon teklifiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Aralık ayına özel emekli promosyon kampanyalarının detayları...

Bankaların Rekabeti Artıyor

Aralık ayında bankalar, emeklilere yönelik oldukça cazip promosyon kampanyaları düzenliyor. Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan müşterilere çeşitli miktarlarda ödeme vadeden bankalar, farklı avantajlar da sunuyor. Bu yarışta öne çıkan isimlerden biri Akbank oldu. Akbank, Aralık ayı boyunca başvuru yapan emeklilere maaş aralıklarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Başvurular, 31 Aralık 2024 tarihine kadar alınacak.

Akbank’tan Emekliye 17.500 TL’ye Kadar Promosyon

Akbank, Aralık ayı kampanyasında emekli promosyonlarını güncelledi. Emekli maaşını Akbank’a taşıyanlar için maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemeleri şu şekilde:

9.999 TL’ye kadar maaş alan emekliler: 6.250 TL promosyon

6.250 TL promosyon 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alan emekliler: 10.000 TL promosyon

10.000 TL promosyon 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alan emekliler: 12.000 TL promosyon

12.000 TL promosyon 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler: 15.000 TL promosyon

Akbank, sunduğu promosyon fırsatlarını daha da cazip hale getirmek için kredi kartı kampanyalarını da devreye aldı. Bankanın kredi kartı ürünlerini kullanan emekliler, 2.500 TL değerinde chip-para kazanma fırsatı elde ederek toplam promosyon miktarını 17.500 TL’ye kadar çıkarabiliyor.