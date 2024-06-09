Milyonlarca emekli vatandaşın maaşı, her geçen gün enflasyon karşısında eriyor. Bu noktada emekliler adil bir maaş düzenlemesi talebinde bulunuyor. Temmuz ayındaki maaş zammının maaşlara merhem olmaktan öteye gitmeyecek. Çünkü açlık sınırının 19 bin TL’yi bulduğu bugünlerde emekli maaşları 10 bin TL’de kaldı. Emekli maaşlarına seyyanen zam ise kaçınılmaz olduğu uzman isimler tarafından bahsediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, artan enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarını gerekçe göstererek emekliler için 15 bin TL seyyanen zam talebinde bulundu. Ergün, mevcut zam modelinin eşitsizliği artırdığını ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguladı.

BEKLENTİ YÜKSEK”

Ergün, emeklilerin son 5 ayda yüzde 22,72 enflasyonla karşı karşıya kaldığını ve Temmuz ayındaki zammı sabırsızlıkla beklediğini hatırlattı. Ergün, yüzdelik zamların emekliler arasında gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini savunarak “Büyümeden emekliye de pay verilmesi gerekiyor” dedi. Daha önce verilen 8.077 TL’lik seyyanen zammın emeklilere yeterince yansımadığını ifade eden Ergün, “Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı hem de emekliye daha önce verilmeyen 8.077 liralık zammı göz önünde bulundurduğumuzda, hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira” dedi.

Ergün, geçen seneki 8.077 liralık zammın bu yıl aynı etkiye sahip olmayacağını da sözlerine ekledi ve “Emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira” diye konuştu. Ergün, aylık bağlama sisteminin de değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aylık bağlama oranının yüzde 70’ten yüzde 35’lere düştüğünü ve bunun emekliler için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Ergün, “Bu parametreler değişmeli” şeklinde konuştu.