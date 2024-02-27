Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sürdürülen yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa’nın ilçelerini adeta şantiye alanına çeviren BUSKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı, Demirci, Odunluk ve Balkan mahallelerinde uzunluğu toplam 6 kilometre olan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. Nilüfer’deki Üçevler, Osmangazi’deki Hamitler ve Yıldırım’daki Vakıf mahallelerinde toplam 9 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları ise tamamlanmak üzere.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak hizmet ve yatırımları, arka arkaya devreye aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehirlerin ancak güçlü altyapı üzerine inşa edilebileceğini ifade etti. Başkan Aktaş, “İlçelerimizde yürütülen kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının planlamasını yaptık. Bu doğrultuda da çalışmaların önemli kısmını tamamladık. Bazı mahallelerimizde de çalışmalar bitmek üzere. Tüm ilçelerimizi sağlıklı altyapıya kavuşturmakta kararlıyız. Olabilecek sel felaketlerinin de önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.