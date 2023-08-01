Tüp bebek uygulaması, anne adayının yumurtalıkları ile baba adayının spermlerinin laboratuvar ortamında birleştirilerek döllenmesini sağlayan tedavi yöntemidir. Döllenen yumurtaların bölünmesiyle ortaya çıkan embriyolar, ana rahmine transfer edilir ve tüp bebek tedavisi tamamlanır. Böylelikle gebelik oluşur. Tüp bebek tedavisi 1978 yılından beri günümüze kadar uygulanan en başarılı yardımcı üreme yöntemidir. Tüp bebek tedavisi ile elde edilen gebeliğin, normal gebelikten hiçbir farkı yoktur.

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır?

Tüp bebek tedavisi her kısırlık problemi yaşayan çifte uygulanmamaktadır. Çiftlerin tüp bebek tedavisi olabilmeleri için öncelikle tedavinin gerekliliğini mecbur kılan şartların oluşması gerekmektedir. Bazı kısırlık problemleri, küçük müdahalelerle veya kişinin gündelik yaşamında yapacağı küçük değişikliklerle tedavi edilebilmektedir. Bunun haricinde gebelik önünde engel teşkil eden problemler yaşayan çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Tüp bebek tedavisinin uygulandığı durumlar ise:

Kadının tüplerinin tıkalı olması durumunda tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Tüplerin tıkalı olması kadının doğal yollardan gebe kalmasına engel teşkil etmektedir.

Erkeğin sperm kalitesinde bozukluk ya da sperm miktarında yetersizlik olması durumunda erkeğin spermlerinden en kaliteli olanın seçilmesiyle tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Aynı şekilde erkeğin sperm hareketliliğinde veya sperm şeklinde bir bozukluk varsa da tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Geliştirilen tüp bebek teknikleri ile erkeğin spermlerinden en kaliteli olan spermlerin seçilme imkanı elde edilmiştir. Tüp bebek tedavisi ile erkek kısırlığının büyük oranda da önüne geçilmiştir.

Kadının yumurtalıklarında meydana gelen enfeksiyon durumlarında (çikolata kistleri, yumurtalık kistleri) tüp bebek tedavisi yardımcı üreme yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ayrıca polikistik over sendromu olan kadınlara da tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Sebebi açıklanamayan kısırlık durumlarında çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır

Erkeğin menisinde hiç sperm mevcut değilse, tüp bebek tedavisine başlanabilir. Tüp bebek tedavisinde erkeğin testislerinden cerrahi işlemler ile sperm elde edilebilmektedir.

Kadının rahminin içinde lezyonlar bulunuyorsa tüp bebek tedavisi uygulanır. Bazı durumlarda cerrahi işlemlerle yapışıklıklar açılabilir. Böylelikle tüpler ve yumurtalıklar tekrar eski işlevlerini yerine getirebilirler. Ancak yumurtalık ve tüpler cerrahi müdahaleye rağmen işlevlerini yerine getiremiyor ve istenilen gebelik sağlanmıyorsa tüp bebek tedavisi uygulanır.