Tüp bebek tedavisinde ikincil tedavilerin başarı oranı daha yüksektir.

Tüp bebek tedavisinde ilk 3 denemede başarı şansı aynıdır. İkinci denemenin daha başarılı olduğu düşüncesi ise, ilk denemede yapılan hatalar ve eksikliklerin ortaya çıkarılması ve ilk tedavinin ikinciyi tedaviye rehberlik edeceği düşüncesidir. Bu düşünce doğrudur fakat başarı oranları ilk 3 denemede aynı, sonraki denemelerde daha azdır. Başarılı tüp bebek merkezlerinde amaç ilk denemede gebeliğin sağlanmasıdır.

Tüp bebek tedavisi çok zor ve ağrılı bir tedavidir.

Tüp bebek tedavisi, her geçen gün geliştirilmekte ve bu sayede başarı oranları arttırılmaktadır. Eski zamanlarda daha uzun süren tüp bebek tedavisi, günümüzde yaklaşık olarak bir ay sürmekte ve bu süre zarfında çiftin sosyal ve iş hayatı sekteye uğramamaktadır. Tedavi süresince yalnızca muayene ve tedavilere gelen çift, bunlar bittikten sonra evine ya da işine dönebilmektedir. Günümüzde, kadının tüp bebek tedavisi sırasında ağrı ya da acı çekmesi de söz konusu değildir.

Tüp bebek tedavisinden sonra doğum olana kadar yatılması gereklidir.

Şayet anne adayının gebeliği riskli değilse, doğum olana kadar yatmak ya da çeşitli kısıtlamalar söz konusu değildir. Eğer anne adayının gebeliği sağlıklı bir şekilde ilerliyorsa, bu gebelik doğal yollarla oluşan gebelikten farksız olarak ilerler ve anne adayının kendini yatağa hapsetmesine gerek olmaz. Her gebe gibi, ağır işlerden kaçınarak, beslenme düzenine dikkat ederek ve stresten uzak durarak gebelik süresince istediği aktiviteyi yapabilir.

Tüp bebek her yaşta gebelik sağlar.

Kadınların yaşı ilerledikçe üreme yetisi azalır. Yaşın ilerlemesi yumurtalık rezervlerinin nitelik ve nicelik bakımından azalmasına sebep olur. Bu durum 35 yaşından sonra hızlanır. Bu sebeple de her yaşta tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak mümkün değildir. 40 yaşındaki kadınlarda neredeyse doğurganlık özelliği tamamen kaybolur. 25 – 30’ lu yaşlarda gebe kalma olasılığı % 50 civarında olurken 40 yaşından sonra gebelik şansı % 15 civarına kadar düşer.

Tüp bebek tedavisi ile yalnızca ikiz ya da üçüz gebelikler olur.

Tüp bebek tedavilerinde transfer edilen embriyo sayısına göre çoğul gebelik riski her zaman için mevcuttur. Fakat embriyo transferi, 35 yaşından küçük ve ilk iki denemesi olan kadınlarda yalnızca bir taneye izin verilmektedir. Bu skalanın dışında kalan kadınlara ise n fazla 2 embriyo transfer edilmektedir. Bu sayede çoğul gebelik riski ortadan kaldırılmıştır.

Sperm hücresi olmayan erkeklerin baba olması imkânsızdır.

Şayet baba adayının sperm sayısı yetersiz ya da hiç yoksa ancak testislerde sperm üretimi mevcut ise, Mikro TESE yöntemi ile alınan tek bir sperm hücresinden çocuk sahibi olabilmek mümkündür.

Tüp bebek tedavisi % 100 bir başarı sağlar.

Tüp bebek tedavisi başarı şansı en yüksek yardımcı üreme yöntemi olmasına rağmen, başarı oranları yüzde yüz değildir. Her çifte ve merkeze göre değişebilmekle beraber, gebelik şansı tüp bebek tedavisinde ortalama %60’tır.